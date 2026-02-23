フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、結婚3周年を迎えたことを明かし、デートショットを披露した。【映像】長女とおそろいの水着ショット（複数カット）2023年2月、一般男性と結婚した新井。この年の10月に長男、2025年4月には長女を出産したことを報告していた。2026年1月9日に更新したInstagramでは、長女とのおそろいの水着ショットを披露しており、「大人の色気でとる」「セクシーママさん」などと話題になっていた