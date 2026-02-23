◇米男子ゴルフツアージェネシス招待最終日（2026年2月22日カリフォルニア州リビエラCC＝7383ヤード、パー71）47位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、3ボギーの69で回り、通算1アンダーの45位で大会を終えた。前週まで3戦連続トップ10入りした快進撃は止まる格好になった。「もう少し伸ばして終わりたかった。初めてここでプレーしたので、経験をいい形で来年以降につなげていければいいかな」