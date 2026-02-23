先ほど東京都心で、今年初めて20℃に到達しました。きょうは南風が強まり、全国的に春本番の暖かさとなっています。【映像】今年初めて20℃に到達した東京東京都心は、最低気温が14.2℃と朝から気温が高く、午前中から南風と日差しで気温が上がっています。先ほど午前9時57分に20℃に到達し、今年初めての20℃台となりました。このあと日中は22℃まで上がる予想で、5月上旬並みのぽかぽか陽気が予想されます。服装に注意して