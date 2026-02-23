気象庁は関東地方で「春一番」が吹いたと発表しました。関東地方では2年ぶりの観測です。【映像】2年ぶりに関東地方で春一番を観測発達する低気圧に向かう南よりの風が強まっています。午前9時までの最大瞬間風速は東京で13.5メートル、千葉で20.8メートル、横浜で16.4メートルを観測しました。この南風が気温を押し上げ、日中、東京では22℃と5月上旬並みの暖かさになる見込みです。（ANNニュース）