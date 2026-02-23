ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、投手として今キャンプ2度目のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、33球を投げ、安打性2本、2奪三振と好投した。最速は99マイル（約159.3キロ）だった。その後、今キャンプ初となる屋外フリー打撃を行い、5セット計35スイングで柵越えは5本を数えた。以下、一問一答全文。――ライブBP（実戦形式の投球練習）で2イニングを投げた。もうすぐ日本へ向かう中で、現在