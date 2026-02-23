ロシアによるウクライナ侵攻開始からまもなく4年となる中、首都キーウ郊外ではロシア軍の攻撃により、住民1人が死亡しました。【映像】ミサイルが着弾した現場付近の様子醍醐穣記者リポート 「ミサイルが着弾した現場です。あたりには焦げた臭いが漂っています。こちらの住宅、建物の半分がなくなってしまっています」全壊した家のけがした住人「家は完全に破壊され全財産と車も失いました。しかしそれは重要ではありません。最