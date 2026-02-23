俳優の勝村政信（62）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。盟友の大杉漣さんへの思いをつづった。大杉さんは2018年2月21日に66歳で亡くなった。命日の翌日である22日に勝村は「れんくんとこ行って来ました」と報告。「お花たくさん永遠に愛される素敵」と愛情いっぱいにつづった。勝村と大杉さんは共に大のサッカー好きで、サッカー仲間だった。18年のW杯ロシア大会、22年カタール大会では勝村は大杉さんの遺