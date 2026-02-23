【モデルプレス＝2026/02/23】タレントの川崎希が2月22日、自身のInstagramを更新。結婚記念日に家族ショットを公開し、注目を集めている。【写真】38歳元AKB「遺伝子感じる」タレント夫＆3人の子ども顔出し家族ショット◆川崎希「13回目の結婚記念日」家族ショット披露川崎は「222」「バタバタしててすっかり忘れてたけど きょうは13回目の結婚記念日」とつづり、写真を投稿。「13年経って賑やかになってびっくり」と記し、川崎と