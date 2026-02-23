岡山リベッツ 卓球Tリーグ、岡山リベッツは2月22日、倉敷市(福田公園体育館)で東京と対戦しマッチカウント1-3で敗れました。 リベッツは、第1マッチのダブルスでハオシュアイ・及川組が2-1で勝ちますが、シングルスでハオシュアイが0-3、英田理志が1-3、イサンスが0-3と立て続けに敗れました。 21日は、静岡に、マッチカウント2-3で敗れました。 リベッツは、勝ち点35で順位は5位です（22日現在）