侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が２３日、ファンに神対応を見せた。３月に行われるWBCに向けた宮崎合宿に参加中の右腕。試合前練習に向かう途中、ファンからの「サインください！！」の大歓声に対し、ブロックサインをお返し。ファンからは今の「今のえっっぐい！！」「やばすぎる」と興奮の声があがった。なお、「ブロックサイン返し」は中日・涌井の西武時代の持ちネタとしても知られている。