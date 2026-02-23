ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー真矢さんが17日、 亡くなった。56歳だった。発表によると、2020年にステージ4の大腸がんを患い、そして2025年には脳腫瘍と診断された。計7回の手術や治療を継続し、闘病していたが、56年の人生に幕を下ろした。葬儀と告別式は近親者のみで済ませた。以下メンバーが公式HPで発表した全文皆様へLUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました。2020年に