山形県米沢市の西吾妻山できのう、４０歳の男性が沢に落ちたと警察に通報がありました。 男性は現在も見つかっておらず警察や消防が捜索を行っています。 行方がわからなくなっているのは福島県郡山市の自営業の男性（４０）です。 警察によりますときのう午後４時過ぎ、米沢市の西吾妻山で男性が沢に落ちたと男性の知人から１１０番通報がありました。 男性はきのう午前１０時４０分ごろに友人と３人で西吾妻山に入りました。