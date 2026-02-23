気象庁によりますと、23日～24日にかけて日本に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂が飛んでくるのはいつ・どこに？ 黄砂シミュレーション どこにいつ飛んでくるかは画像の通りです。 ■黄砂はいつ・どこに飛んでくる？（23日） ■黄砂はいつ・どこに飛んでくる？（24日） ■黄砂とは 黄砂は、ユーラシア大陸内陸部の乾燥・半乾燥地域で強風によって数千メートルの高度にまで巻き上げ