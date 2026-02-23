日本代表FWの後藤啓介は、シント＝トロイデン（STVV）での活躍が注目されている。欧州主要リーグの関心を誘うのも当然だ。ベルギーリーグで得点ランク首位に立つ後藤は、２位につけるチームをけん引している。先日、その後藤にプレミアリーグやブンデスリーガのクラブが注目しているとの報道が浮上した。「代理人がロンドンで予備交渉を行なった」との報道もある。そのひとつが、プレミアリーグの名門トッテナムだ。『EPL In