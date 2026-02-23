気象庁＝東京都港区気象庁は23日、関東地方で「春一番」が吹いたと発表した。関東では昨年は吹かず、2024年2月15日以来。発達中の低気圧の影響で、南部を中心に南寄りの風が強まり、気温も高くなった。気象庁によると、23日午前9時までの最大瞬間風速は、東京都心部で南南東の風13.5メートル、千葉市で南南西の風20.8メートル、横浜市で南西の風16.4メートル。春一番の発表基準は地方で異なり、関東では立春から春分までの間