愛知県内のホテルでコカインを所持したとして、警視庁は23日、麻薬取締法違反容疑で、ガールズグループ「XG」のプロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人を現行犯逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。