16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した真中満氏が、WBC日本代表のソフトバンク・近藤健介について言及した。真中氏は「本当に一番、安定しています。好不調の波もないし、常時打てるバッター。去年は75試合（の出場）ですけど、1年間しっかり頑張ってほしい選手。WBCでも主軸になる選手ですからね。外野も色々いるからね、どういう起用するのか、井端監督も楽しみではあるとも思うんですけどね」