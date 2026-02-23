松本幸四郎の主演でドラマシリーズ、劇場版、ラジオドラマ、歌舞伎と展開されてきた池波正太郎原作の時代小説『鬼平犯科帳』。このIP展開の新たな挑戦として1月29日・30日、東京・浅草公会堂にレジェンド声優たちが集結し、『時代劇専門チャンネル presentsプレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」』が上演された。長谷川平蔵を演じたのは、洋画、海外ドラマの吹き替えをはじめとする数々の役柄をこなし、松本幸四郎主演の