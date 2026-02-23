筆者の話です。夫婦で自室を持つことにした、ささやかな暮らしの変化。その先で、昔の子どもの気持ちにふと重なった瞬間がありました。 自室の話 年を重ねるにつれて、夫婦の生活リズムが少しずつずれてきました。寝る時間、起きる時間、室温の好み。若い頃は気にならなかった違いが、いつの間にか日々の中で小さな負担になっていたのです。 仲が悪くなったわけではありません。ただ、相手に合わせることが当たり前だった生活