夢野：私は2015年に乳がんが発覚し、治療が一段落した2020年に闘病体験を描いたコミックエッセイ『乳癌日記』（廣済堂出版）を出して、人生が激変しました。山下：夢野さんがSNSで綴っていた闘病記を読んで「大変そうだなぁ」と思っていたら、自分もすい臓がんが見つかっちゃった。夢野かつきさん（50）は、昨年11月、友人である山下由美子さん（仮名・58）の闘病の日々を描いた『続 乳癌日記』（同）を刊行。主人公の山下さんは20