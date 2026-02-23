同居する交際相手男性・Aさんの乳首や指を切断したなどとして、佐藤紗希被告（23、2025年4月の逮捕当時）が傷害の罪で逮捕、起訴された事件。その第4回公判が2月18日、大阪地方裁判所で開かれた。【写真を見る】SNSにはビキニ姿、シスターに仮装している姿や、キャバクラ時代の写真が多数起訴状によると、佐藤被告は20代のAさんの左乳頭を切断し、加療10日間を要するケガを負わせた件、斧で左薬指を切断し回復不能としたケガを