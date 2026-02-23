ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートでペア金メダルの「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の、驚きのオフショットが公開された。三浦は２３日に自身のインスタグラムを更新し、現地の五輪のモニュメントの前で撮影したプライベート写真をアップした。「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます！！」と説明。五輪マークの中央の黒い輪の上に、開脚した三浦が乗っている