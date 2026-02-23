◇NBAレイカーズ89ー111セルティックス（2026年2月22日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が22日（日本時間23日）の本拠地セルティックス戦で途中出場。シュート不調で5得点に終わった。チームもセルティックスとの名門対決に敗れた。オールスターブレーク明け初戦となった20日（同21日）の本拠地クリッパーズ戦ではシュート機会が少ないながら3得点2リバウンド2アシストをマーク。個人の得失点