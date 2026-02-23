ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）の2ショットが23日、三浦のインスタグラムに投稿され、話題となっている。【写真】五輪に乗ってる!?りくりゅう、4年前と同じ2ショットも今年は奇跡の一枚に三浦は、「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます!!」とつづり、ミラノオリンピックで撮影した写真を公