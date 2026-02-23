やはり先代と同じく地上戦の要に？アメリカのテクノロジー企業であるL3ハリス・テクノロジーズは、2026年2月9日、同社が実験機として保有するAT-802U「スカイウォーデン」に、長距離精密攻撃無人システム「レッド・ウルフ」の発射装置を搭載することに成功したと発表しました。【画像】これが、新たにスカイレイダーIIに搭載される可能性のあるスタンドオフ兵器ですAT-802U「スカイウォーデン」は、米空軍特殊作戦軍（AFSOC）