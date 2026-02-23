ロックバンド、LUNA SEAが23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢さんが17日に亡くなったことを発表した。56歳だった。キャラメル・ママ、ティン・パン・アレーなどで活動した、日本を代表するドラマー林立夫（74）が23日、Xで「R.I..P真矢」と追悼のメッセージを送った。その上で。00年10月27日に東京国際フォーラムホールAで開催された、国内屈指のドラマーが集ったイベント「Groove Dynasty 2000」で演奏した「Horridula