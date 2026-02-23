ロックバンド、LUNA SEAが23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢さんが17日に亡くなったことを発表した。56歳だった。体重計で知られる「タニタ」の公式Xも真矢さんを通等した。同アカウントが、20年3月14日に「今日聴きたい曲（3月13日）LUNA SEA『WISH』」と投稿。「私の中で完全にターニングポイントになった曲（生まれて初めてバンドコピーした曲）。バンドというもののカッコよさを刷り込まれたと言っても過言ではない。