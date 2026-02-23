【モデルプレス＝2026/02/23】ロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんが2月17日に亡くなっていたことがわかった。56歳だった。2月23日、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。【写真】LUNA SEA真矢さん、生前のドラマー姿◆LUNA SEA真矢さん、死去公式サイトでは、RYUICHI、SUGIZO、INORAN、Jの連名で「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました」と報告。「2020年