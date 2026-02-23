ガールズグループI.O.Iがデビュー10周年を迎え、カムバックする。2月23日、スウィングエンターテインメントは「I.O.Iが来る5月にカムバックすることが確定した。現在、新アルバムを準備中である」と明らかにした。スウィングエンターテインメントは今回の10周年プロジェクトを通じてI.O.Iのマネジメントを専担し、カムバック活動を総括する。【注目】I.O.I（アイオーアイ）とは?“伝説的グループ”に動き2017年以降、約9年ぶりに実