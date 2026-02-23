岡山シーガルズ バレーボール女子SVリーグの岡山シーガルズは、２月21日と22日、岡山市のシゲトーアリーナ岡山で首位のNECレッドロケッツ川崎と対戦し、いずれもセットカウント0-3で敗れました。 22日の試合では、第2セットでデュースとなりますが、25-27で落としました。 岡山シーガルズはこれで7連敗となりました。4勝28敗で14チーム中13位(22日時点)で