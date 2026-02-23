北九州市の平尾台で22日に行われた「野焼き」が燃え広がり、一時、県道が通行止めとなりました。火は23日午前10時すぎに消し止められました。 平尾台では、害虫の駆除や景観維持などを目的に毎年この時期に、枯れ草を焼く「野焼き」が行われています。警察によりますと、野焼きは22日夜のうちに終わる予定でしたが、23日午前4時50分ごろ、「火が県道まで及びそうなので交通規制をお願いしたい」と消防から連絡がありました。こ