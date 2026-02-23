◇プロ野球・巨人春季キャンプオープン戦巨人3―0中日（22日、沖縄・北谷）ここまで実戦でヒットがなかった巨人・育成外野手の知念大成選手。全体練習前の早朝や、練習後に1人で黙々とマシンに向かう姿が毎日のように見られました。「1本出したいです」とほぞをかんでいましたが、その悔しさを晴らすことができたのは2-0で迎えた5回、2打席目でした。マウンドには中日の伊藤茉央投手。3球目、インコース高めのまっすぐを1塁線