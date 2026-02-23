「子供には最高の教育を受けさせたい」その一心で、自身の老後資金を削ってまで高額な塾代や学費を捻出する親世代は少なくありません。そこには、「手塩にかけて育てれば、将来きっと自分たちを助けてくれるはず」という、無意識の期待が隠れていることもあります。本記事では、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が、勝也さん（仮名）の事例とともにインフレ・年金減額時代における「教育費」と「老後資金」の正しいバランスを考