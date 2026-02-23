芸能人のまばゆい活躍は、日ごろの地道な努力によって成り立っているようです。原作・蔵人幸明さん、漫画・イトノコさんの作品『まりも兄弟の茶飯事』は、三つ子兄弟の日常を描いた物語です。X（旧Twitter）に投稿された作品『自己評価低め女子がスーパーアイドルに出会ったら』は、2800いいねが集まりました。【漫画】『自己評価低め女子がスーパーアイドルに出会ったら』（全編を読む）地味な普通学科の生徒・柚葉は、さまざまな