JR西日本によりますと、きょう（23日）午前、東海道新幹線の豊橋駅～名古屋駅間で信号の確認が行われたため、山陽新幹線（岡山駅～博多駅間）の博多方面行きの一部列車に約１０分の遅れがでているということです。（午前10時17分現在） JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。