源孝志監督がメガホンを取り、柄本佑が主演、渡辺謙が共演する映画『木挽町のあだ討ち』が2月27日（金）より公開される。本作は、第169回直木賞と第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の同名時代小説が原作。ある雪の降る夜、芝居小屋のすぐそばで美しい若衆・伊納菊之助によるあだ討ちが見事に成し遂げられた。その事件は多くの人々の目撃により美談として語られることとなるが、1年半後、菊之助の縁者と名乗る侍・総