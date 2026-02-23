気象庁は関東地方に春の訪れを告げる「春一番」が吹いたと発表しました。関東地方では発達する低気圧に向かう南よりの風が強まっています。きょう午前9時までの最大瞬間風速は千葉で20.8メートル（8時16分）、横浜で16.4メートル（3時26分）、東京で13.5メートル（4時39分）を観測しました。気象庁はこれを受け関東地方に「春一番」が吹いたと発表しました。関東では去年は「春一番」が観測されなかったため、2年ぶりの観測となり