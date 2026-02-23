LUNA SEAのドラマー真矢さんが2026年2月17日18時16分に死去したことが、2月23日に公式サイトで発表されました。56歳でした。 【写真を見る】【訃報】LUNA SEA・真矢さん死去56歳2020年から、がん闘病「5人でステージに」約束を胸に…メンバー4人が悲痛のコメント発表【全文】真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんが判明し、昨年には脳腫瘍も見つかりました。これまで7回の手術や治療を継続して受けながら、懸命