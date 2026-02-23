お笑いタレント猫ひろし（48）が22日、自身のインスタグラムを更新。順天堂大学大学院の修士課程の修了が決まったことを報告した。「大学院修士課程無事に修了決定」と報告。「やったー！あとは、無事修了式をむかえるだけだ」と喜びを爆発させた。「順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科の2年間、特に後半の2年間の研究は本当に修行だった」と回顧。「色んな体験ができた学生生活。ありがとうございました。147センチ