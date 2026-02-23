天皇陛下の６６歳の誕生日を祝う一般参賀が２３日、皇居・宮殿で行われた。午前１０時２０分頃、陛下は皇后さまと長女愛子さま、秋篠宮ご一家とともに宮殿・長和殿のベランダに立ち、参賀者に手を振られた。「この冬も多くの地域で大雪や厳しい寒さに見舞われました。雪の事故などで、被害に遭われた方々に心からのお見舞いをお伝えいたします」と述べられた。宮殿では２３日午後、陛下が三権の長や各国の駐日大使らから祝意