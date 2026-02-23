天皇陛下は23日、66歳の誕生日を迎えられました。皇居・宮殿で行われた天皇誕生日の一般参賀のもようをお伝えします。皇居・宮殿の前にある東庭からの映像です。まもなく宮殿のベランダに天皇皇后両陛下と皇族方が姿を見せられます。宮内庁によりますと、23日午前9時半の開門時にはおよそ1万5000人の人々が並んだということです。宮殿のベランダの前に集まった人々が両陛下と皇族方のお出ましを待っています。今、天皇皇后両陛下が