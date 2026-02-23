【モデルプレス＝2026/02/23】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第7話「決死の築城作戦」が2月22日に放送された。次回予告に人気俳優が登場し、反響が集まっている。【写真】「豊臣兄弟！」33歳イケメン俳優「存在感半端ない」次回予告◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で