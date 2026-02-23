無知や迷いはなく、それらの消滅もない 無無明亦無無明尽（むむみょうやくむむみょうじん） 先に、「仏教でいう『法』は、お釈迦様の成道によって明らかにされた『物事のつながり』という意味でも使われる。それを説くのが説法」だと述べました。お釈迦様は、ブッダガヤーの菩提樹の下で悟りを開かれたあと、サールナート（先に紹介した仏伝レリーフのあるところ）ではじめての説法をされました。こ