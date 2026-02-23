２３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブンが勤務する熊本の高等中学が廃止されるかもしれない…というニュースが飛び込んでくる。松野家は再び金銭の不安に襲われる中、女中のクマ（夏目透羽）が特に切実な表情を浮かべる。新聞で高等中学校廃止のニュースを呼んだトキ（高石あかり）は、ヘブン（トミー・バストウ）に実情を聞く。まだ正式には決まっていないというヘブンだが、司之介（岡部たかし）は