俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第7回「決死の築城作戦」が2月22日に放送された。白石聖演じる直が熱病に倒れる急展開に、SNS上では安堵と不安が交錯。さらに白石の「あさイチ」プレミアムトーク出演決定が波紋を広げている。【写真】遂に解禁！ 予告に登場した”大物”キャスト本作は2024年放送の大河ドラマ第65作。戦国時代のど真ん中を舞台に、天下人・豊臣