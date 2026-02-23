警視庁薬物銃器対策課が7人組アーティストグループ「XG」のプロデューサーで、「JAKOPS」や「SIMON」として活動する酒井じゅんほ容疑者（39）ら4人を、麻薬取締法違反の疑いで逮捕したことが捜査関係者への取材でわかりました。4人はきょう午前1時ごろ、愛知県内のホテルの一室でコカインを所持したとして、現行犯逮捕されたということです。酒井容疑者は2013年にプロデューサーとして活動を開始。2017年、自身が代表を務める芸能