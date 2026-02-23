[2.22 ブンデスリーガ第23節 ザンクト・パウリ 2-1 ブレーメン]ザンクト・パウリのMF藤田譲瑠チマが22日、ホームで行われたブンデスリーガ第23節ブレーメン戦(○2-1)で加入後初ゴールとなる決勝点を挙げた。スタメン出場した藤田は1-1で迎えた後半25分、ペナルティエリア右でDFマノリス・サリアカスのパスを受け、トラップから右足でシュート。ゴール左に決め、昨年夏のシントトロイデン(ベルギー)からの移籍後初得点をマーク