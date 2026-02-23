リンクをコピーする

ワシントン・ウィザーズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年2月23日（月）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 112 - 129 シャーロット・ホーネッツ NBAのワシントン・ウィザーズ対シャーロット・ホーネッツがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターは