高市内閣の支持率が62％と先月より4.4ポイント上昇したことがANNの世論調査で分かりました。調査は、この週末ご覧の方法で行いました。【映像】世論調査、高市内閣「支持する」62％高市内閣を「支持する」と答えた人は62％で先月より4.4ポイント上昇しました。「支持しない」は24.2％でした。高市総理大臣が意欲を示す「食料品の消費税率2年間ゼロ」については「支持する」が53％、「支持しない」が38％でした。また、防衛