暴風雪警報が出されたニューヨーク市の街の様子＝22日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米国立気象局は22日、猛烈な寒波が米北東部沿岸を襲い、同日夜から23日にかけて猛吹雪になる可能性があるとして、マサチューセッツ州からメリーランド州にかけての地域に暴風雪警報などを出し、警戒を呼びかけた。積雪も最大60センチが予想され、ニューヨーク市などは非常事態宣言を出した。寒波のため、全米では22日夕時点で、翌日